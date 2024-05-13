Alina Boz'un annesini görenler gözlerine inanamadı

Güzel oyuncu Alina Boz bu kez annesi Olga Boz ile kameraların karşısına geçti.

Marka yüzü olduğu firmanın anneler günü çekimleri için bir araya gelen Alina Boz ve annesi Olga Boz’un fotoğrafları büyük beğeni aldı. İkili çekimler için ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün’e poz verdi.

25 yaşındaki oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; ‘Anasına bak kızını al diye boşuna dememişler’, ‘Güzelliğini kimden aldığı şimdi belli oldu’, ‘Anne-kız değil, abla-kardeş gibiler sanki’ gibi yorumları yapıldı.

Olay yaratan fotoğrafların ardından güzeller güzeli anne Olga Boz’un ne iş yaptığı da merak konusu oldu.

‘Mutlu günüm’ isimli stüdyosunun sahibi olan Olga Boz’un kızı Alina Boz ve damadı Umut Evirgen’in düğün fotoğraflarını da kendi ekibinin çektiği ortaya çıktı.

1998 yılında Moskova’da doğan Alina Boz’un annesi Rus, baba tarafı ise Bulgaristan göçmeni Türk’tür. Boz geçtiğimiz aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturmuştu.