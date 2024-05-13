Alina Boz'un annesini görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Alina Boz'un annesini görenler gözlerine inanamadı
Alina Boz'un annesi adeta kızına taş çıkartıyor.

Güzel oyuncu Alina Boz bu kez annesi Olga Boz ile kameraların karşısına geçti.

ekran-goruntusu-2024-05-13-104825.png

Marka yüzü olduğu firmanın anneler günü çekimleri için bir araya gelen Alina Boz ve annesi Olga Boz’un fotoğrafları büyük beğeni aldı. İkili çekimler için ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün’e poz verdi.

ekran-goruntusu-2024-05-13-104031.png

25 yaşındaki oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; ‘Anasına bak kızını al diye boşuna dememişler’, ‘Güzelliğini kimden aldığı şimdi belli oldu’, ‘Anne-kız değil, abla-kardeş gibiler sanki’ gibi yorumları yapıldı.

ekran-goruntusu-2024-05-13-110135.png

Olay yaratan fotoğrafların ardından güzeller güzeli anne Olga Boz’un ne iş yaptığı da merak konusu oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-13-104651.png

‘Mutlu günüm’ isimli stüdyosunun sahibi olan Olga Boz’un kızı Alina Boz ve damadı Umut Evirgen’in düğün fotoğraflarını da kendi ekibinin çektiği ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2024-05-13-110408.png

1998 yılında Moskova’da doğan Alina Boz’un annesi Rus, baba tarafı ise Bulgaristan göçmeni Türk’tür. Boz geçtiğimiz aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturmuştu.

Son Haberler
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi Magazin
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz Gündem
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Yerel Haberler
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı Spor
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Gündem
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı