Alinazik nasıl yapılır? Etleri ağızda dağılacak

Züleyha Öncü
Alinazik nasıl yapılır? Etleri ağızda dağılacak
Etleri ağızda dağılacak alinazik yemeğinin püf noktaları nelerdir?

Alinazik yemeği tarifi içinde et bulunduğu için herkes tarafından kolaylıkla yapılamayan bir yemek olarak tanımlanır.

Peki ağıza atıldığında dağılan etler nasıl yapılır? Alinazik yapmanın püf noktaları nelerdir?

Malzemeler

50 gram tereyağı
1 diş sarımsak
250 gram kuşbaşı et
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
Patlıcanlı karışım için:
1 kase yoğurt
3 adet közlenmiş patlıcan
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Tereyağı derin bir tavaya alınır.
Sarımsak ilave edilir, sotelenir.
Küçük küçük doğranan kuşbaşı etler eklenir ve karıştırılır.
Kapak kapatılır 6-7 dk daha kısık ateşte suyunu salana kadar bırakılır.
Pişen ete salça, toz kırmızı biber ve tuz eklenir ve ocaktan alınır.Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövülür ve o sırada üzerine tuz atılır.
İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırılır.
Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışım alınır ve ortası çukurlaştırılır ve etler üzerine koyulur.
Afiyet olsun...

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