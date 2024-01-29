Malatya’nın yöresel yemeği kiraz yaprağı sarması nasıl yapılır?

Malatya’nın temiz havası toprağı ve iklimi tarım ürünlerine olumlu yansıyarak Malatya’nın halkının elinde bu ürünler adeta lezzet şölenine dönüşüyor.

Bu lezzet şölenleri arasında Malatya’nın damakları mest eden yemeği Kiraz Yaprağı Sarması yer alıyor.

Kiraz Yaprağı Sarması lezzetli olduğu kadar yapımı da bir o kadar zor. Malatya’nın kadınları komşularını toplayarak her gün birinin evinde özel olarak birbirine bu yemeği yaparken yardımda bulunuyor.

İşte damaklarınızı şenlendirecek o güzel yemeğin tarifi…

Hamuru için:

500 gram kiraz yaprağı

1 su bardağı kırma bulgur (Malatya yöresine özgü bir tür)

1 su bardağı köftelik bulgur

1 yemek kaşığı un

Sosu için:

3 orta boy kuru soğan

1 adet yumurta

150 gram tereyağı

2 kg yoğurt

Yapım aşaması

Kiraz yaprakları üzerine sıcak su dökülerek 5 dakika kapta ıslatılarak bekletilir.

Ayrı bir geniş kap içerisine kırma ve köftelik bulgur konularak üzerine sıcak su gezdirilerek 15 dakika bekletilir.

Bekleyen bulgurun üzerine bir kaşık un, tuz ilave edilerek kıvamını buluncaya kadar yoğurma işlemi yapılır.

Daha sonra kiraz yaprakları süzülerek saplarından ayıklama işlemi yapılır.

Kiraz yaprağının parlak kısmı alta gelecek şekilde fındık büyüklüğünde hamur parçaları içine konularak yayılıp olarak sigara gibi sarılıp bir tencere içine sıkı sıkı yerleştirilir.

Açılmaması için hassas olup bir süre parmak aralarında bekletip tencereye alabilirsiniz.

Sarma işlemi bitince üzerine bir tabak ters çevrilip konulur havaya kalkmaması ve dağılmaması için.

Sıcak su ilave edilerek kısık ateşte dağılmadan pişirilir.

Ayrı bir tencereye yoğurt, yumurta ve un alınıp iyice karıştırılır.

Karışımın kesilmemesi için sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynamaya bırakılır.

Bu işlem devam ederken kare kare doğradığımız üç adet soğan tereyağı koyduğumuz tavada karamelize olana kadar karıştırarak kavurunuz.

Pişen kiraz sarması diğer tencerede kaynayan yoğurt sosu içine aktarılır 10 dakika kadar daha yapraklarla yoğurtlu karışım özleşene kadar pişirilir.

Pişen kiraz yaprağı sarması kepçe ile alınarak farklı bir kaba bırakılır.

Üzerine tereyağlı kavrulmuş soğan dökülerek servis edilerek damaklar lezzetlendirilir. Şimdiden afiyet olsun