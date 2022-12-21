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  • A101'de kıyameti koparacak görüntü. Alışveriş yapacaklar dikkat! Hâlâ reyonda

A101'de kıyameti koparacak görüntü. Alışveriş yapacaklar dikkat! Hâlâ reyonda

İstanbul'da bir A101 mağazasında bulunan bütün tavuk paketlerin son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Skandal bununla sınırlı kalmazken ürünlerin hâlâ satışta olması büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:20
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Alışveriş yapacaklar dikkat! Hâlâ reyonda. A101'de kıyameti koparacak görüntü

A101'de kıyameti koparacak görüntü. Alışveriş yapacaklar dikkat! Hâlâ reyonda
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Oda TV’de yer alan haberde, Pendik’te bulunan bir A101 marketinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde marketin şarküteri bölümünden tavuk almaya giden bir vatandaşın dolapta bulunan bütün paket tavuk paketlerinin son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. 

Kullanma tarihi 3-4 gün geçen tavukların hâlâ raflarda durması birçok tepkiyi beraberinde getirdi.

Söz konusu videoyla birlikte akıllara zabıta ekiplerinin başta A101 olmak üzere zincir marketlere yaptığı denetimleri getirdi. Bununla birlikte denetimlere rağmen marketlerde özellikle et gibi insan sağlığını son derece tehlikeye atabilecek ürünlerin son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda durması birçok kişinin tepkisini çekti.


 

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Hacı bekir
21.12.2022 10:24
Dis güçler gelmiş oyun yapıyor ama bu millet Müslüman herseyi farkına varır.  
 
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