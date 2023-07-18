Aliyev Barzani ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

KAYNAK: İHA
Aliyev Barzani ile görüştü

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim başkanı Neçirvan Barzani, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Barzani ile görüştüğü belirtildi.

Aliyev ile Neçirvan Barzani arasında bu yılın şubat ayında Münih'te yapılan görüşme hatırlatılarak, söz konusu görüşmede iş birliğinin ana yönlerinin belirlenmesi konusunda verimli görüşmelerin yapıldığı, Barzani'nin ziyaretinin iş birliğinin dinamizminin artmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

Görüşmede, Irak’ın bölgesel yönetimi ile ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesi, yatırımlar, enerji alanında iş birliği, turizm imkanlarının artırılması, doğrudan uçak seferlerinin açılması ve diğer konular ele alındı.

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