Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak’ın kuzeyinde yer alan ve varlığı tartışmalara konu olan bölgesel yönetimin Başkanı Mesud Barzani ile görüştüğünü duyurdu.

“ERDOĞAN BARZANİ’YE SELAM SÖYLEDİ”

Milli savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil’de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti” İfadeleri kullanıldı.