Alkole ürünlerine bir zam daha geliyor

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Alkol ürünlerine ise bir zam daha yolda.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini duyurdu.

BİRAYA DA ZAM YOLDA

Bira çeşitlerinde de Eylül ayının ilk haftasında zam yapılacağını bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.

Tekel bayilere gelen uyarı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Aybaş, şu sözleri kullandı:

"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.

Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak.

Beklenen zam oranı % 15/20 aralığı, umarım gelmez"