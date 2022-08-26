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Alkole ürünlerine bir zam daha geliyor

Rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geldiği açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:48
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Alkole yeni zamlar yolda

Alkole ürünlerine bir zam daha geliyor
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Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Alkol ürünlerine ise bir zam daha yolda.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini duyurdu.

BİRAYA DA ZAM YOLDA

Bira çeşitlerinde de Eylül ayının ilk haftasında zam yapılacağını bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.

Tekel bayilere gelen uyarı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Aybaş, şu sözleri kullandı:

"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.
Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak.
Beklenen zam oranı % 15/20 aralığı, umarım gelmez"

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İ.r
26.08.2022 15:15
Sabır bunlar elbette geçecek ....o zaman da gözlerinin içine bakarak içilecek ...çatlasinlar...isterse de yeryüzünden alkolü toptan yasaklasalarda..içmek isteyeni engeleyemeyecekler....Densizler  
 
Mehmet Metin
26.08.2022 15:10
Bu dönemde artık içkiye gerek yok, millet üst üste yapılan zamlardan zaten serhoş olmuş durumda....  
 
A Aydın
26.08.2022 15:08
İçmeyin diyen kölelere, Efendileriniz Çalmayı bıraksınlar alkol alanlarda içmeyi bırakacak  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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