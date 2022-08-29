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Benzine bu gece yarısı indirimcik geliyor. Deponuzu yarın doldurun

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,05 TL indirim yapılacağı açıklandı. Motorin ve benzin arasındaki farkın büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:55
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Benzine indirim geliyor

Benzine bu gece yarısı indirimcik geliyor. Deponuzu yarın doldurun
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, pompaya zam olarak yansımaya devam ederken akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Art arda gelen zamlar sonrasında benzine indirim yapılacağı açıklandı.

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,05 TL indirim gelecek.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin beklenmediği açıklandı.

BENZİNİN LİTRESİ 20 LİRAYA DÜŞECEK

“30 Ağustos Salı gününden itibaren beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litresi, 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar inecek” açıklamaları yapıldı.

İNDİRİMİN ARDINDAN OLUŞACAK BENZİN FİYATLARI;

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,14 TL’ye, Ankara’da 20,26 TL’ye İzmir’de ise 20,27 TL’ye inecek.

İstanbul: 20,14 TL

Ankara: 20,26 TL

İzmir: 20,27 TL

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.

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Serkan
29.08.2022 13:33
Benzine yapılan zam da zam değil zaten rahmetli Levent Kırca’nın dediği gibi ‘zamcık’.  
 
Bozkurt bakışlı
29.08.2022 13:25
Saatlik zam hala bu deve kuşu kafamızı kumdan çıkmıyor..Allah kimseyi ,yanlışı savunacak kadar cahil,Doğruyu inkar edecek kadar nankör etmesin.AMİN  
 
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