Alkollü babanın yaptığı kazada oğlu yaralandı

Kaza, Burdur merkez Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerindeyaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 07 ABS 966 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İbrahim Ç., motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada İbrahim Ç.’nin arkasında bulunan oğlu M.Ç. (9) hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekiplerinin yaptığı kontrolde baba İbrahim Ç.’nin 0.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İbrahim Ç.‘ye alkollü motosiklet kullanmaktan 6 bin 430 TL para cezası uygulandı.

Kazada yaralanan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.