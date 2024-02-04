Alkollü babanın yaptığı kazada oğlu yaralandı

Kaynak: İHA
Alkollü babanın yaptığı kazada oğlu yaralandı
Burdur’da alkollü olarak motosiklet kullanan babanın kaza yapması sonucu motosikletteki 9 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerindeyaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 07 ABS 966 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İbrahim Ç., motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada İbrahim Ç.’nin arkasında bulunan oğlu M.Ç. (9) hafif şekilde yaralandı.

aw134699-02.jpgKazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekiplerinin yaptığı kontrolde baba İbrahim Ç.’nin 0.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İbrahim Ç.‘ye alkollü motosiklet kullanmaktan 6 bin 430 TL para cezası uygulandı.

aw134699-03.jpgKazada yaralanan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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