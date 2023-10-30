Alkollü şahıs evini taşlayıp, mahalleyi birbirine kattı

Esenyurt’ta apartmana girmek isteyen alkollü şahıs, eşi eve almayınca ortalığı birbirine kattı.

KAYNAK: İHA
Alkollü şahıs evini taşlayıp, mahalleyi birbirine kattı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi’nde iddiaya göre eşiyle tartışan adam alkollü şekilde, yaşadığı apartmana girmek istedi.

Eşi onu eve almazken sinirlenen şahıs, sokakta bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. “Neden içeri almıyorsun? Çocuklarının babasıyım” diyerek küfürler savuran adam, eline taş alarak evin camına defalarca fırlattı.

Evin camları kırılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler şahsa müdahale ederken yaşanan o anlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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