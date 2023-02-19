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Bariyerlere çarptığı otomobil hurdaya döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 01:47
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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Bariyerlere çarptığı otomobil hurdaya döndü
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Kaza Perşembe beldesi Hacıibadi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.(51) idaresindeki 67 ZA 493 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün bariyerlerine çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. 

HURDAYA DÖNEN ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istenildi. Araçta sıkışan yaralıları Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan sürücü H.K. ve yanında bulunan M.E. ve E.E. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.” (İHA)

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