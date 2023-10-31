Alkollü sürücü başka bir araca çarptı. Karşısındaki kişiyi yaraladı

Kaza, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Caddede meydana geldi. C.Y. idaresindeki otomobil, önce park halindeki otomobile ardından araçtan inen M.P.’ye çarptı.

Kazada M.P. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücü C.Y.’nin 1.83 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetine daha öncede alkolden ehliyetine el konulduğu öğrenildi.