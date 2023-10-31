Alkollü sürücü başka bir araca çarptı. Karşısındaki kişiyi yaraladı

Karabük’te aracından inen kişi, alkollü sürücü idaresindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alkollü sürücü başka bir araca çarptı. Karşısındaki kişiyi yaraladı

Kaza, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Caddede meydana geldi. C.Y. idaresindeki otomobil, önce park halindeki otomobile ardından araçtan inen M.P.’ye çarptı.

Kazada M.P. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücü C.Y.’nin 1.83 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetine daha öncede alkolden ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür? Gündem
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi Video
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı Dünya
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak Spor
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu Gündem
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız Gündem
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız