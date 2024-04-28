Mertens Adana dönüşü kaza geçirdi

Adana Demirspor deplasmanı sonrası Galatasaray'da Mertens'in kaşındaki yara bandı dikkat çekmişti.
Gazeteci İlhan Tüysüz Mertens'in geçirdiği kazayı sosyal medyasında paylaştı.
Tüysüz Mertens'e nazar değdi başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
MERTENS’E NAZAR DEĞDİ
Adana dönüşünde ufak bir kaza yaşanıyor.
Galatasaray kafilesi uçağa binerken, Mertens’in elindeki soda şişesi patlıyor.
Cam parçası Mertens’in kaşına isabet ediyor ve kanıyor.
Kaza ufak sıyrıkla atlatılıyor.
Ciddi bir durum yok.
İlgili Haberler