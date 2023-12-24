Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü caddeye çıkarken taksiye çarptı. Refüje ve direğe çarparak durabildi
Maltepe'de caddeye çıkarken taksiye çarpan alkollü sürücü , refüje çıkıp trafik lambasına vurarak durabildi. Kazada, taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında iddiaya göre T.G. isimli Seat marka 34 NC 9825 plakalı alkollü araç sürücüsü ara sokaktan caddeye çıktığı sırada, yan yoldan hareket halindeki H.Ç. kontrollündeki 34 TJJ 94 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle T.G. kontrollündeki araç yolun ortasındaki refüje ve trafik lambasına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı taksi sürücüsünü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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