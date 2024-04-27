Iraklı Barbie vurularak öldürüldü

Kaynak: DHA
Iraklı Barbie vurularak öldürüldü
Iraklı ünlü fenomen Om Fahad, dün Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan Fahad'ın ölümü, Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Bakanlık, olayın aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurulduğunu belirtti ve failin henüz gözaltına alınmadığını açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Om Fahad evinin önünde aracında otururken motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Fahad geçtiğimiz yıl, genel ahlaka aykırı olduğu iddia edilen videolar paylaştığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel medya, Fahad ile başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu ve bu durumun öldürülme olayıyla ilişkilendirildiğini belirtti. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle "Iraklı Barbie" olarak tanınıyordu.

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