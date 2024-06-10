Alkollü sürücü EDS panosuna çarpıp dereye yuvarlandı

Kırıkkale'de gerçekleşen trafik kazasında alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) panosuna çarptı. Savrulan araç sonra dereye yuvarlandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahılı Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre alkollü olduğu belirlene U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki EDS panosuna çarpan araç dereye yuvarlandı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen ekipler ağır yaralanan sürücü U.Ç.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Araçtaki diğer kişi ise kazayı yara olmadan atlattı.