Alkollü sürücü ekipleri canından bezdirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

Alkollü sürücü ekipleri canından bezdirdi

(İHA) İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde araçta yatan sürücü ile alakalı ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu değerlendirip trafik ekiplerini çağırdı.

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Olay yerine gelen trafik ekipleri alkol testi uyguladıkları 16 BAM 573 plakalı araç sürücü Vedat A.'nın (37) 2.12 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Ekiplerin ısrarına rağmen aracını bırakmayan sürücü Vedat A., "200 metre ilerden sağa dönüp gideceğim ben. Allah benim canımı alsın be, kurban olayım beni salın. 20 saniye sonra salın beni.

Dünkü çocuk muyum? 40 yaşında adamım. Kurban olayım yapmayın beni etiket ediyorsunuz bedavaya ben bu arabayı burada bırakıp gideceğim.

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Ben 24 senedir polis çocuğuyum. Sen neden bahsediyorsun? Ben şu an arabanın anahtarını bulmuş olsam sizlik bir şey olmazdı.

Ben şu an resti çekeceğim şöyle yandan yürüyüp gideceğim. Allah benim belamı versin geldiniz bana tutundunuz.

Saat 5 kim duyacak beni? Ben 1,5 kilo votka içtim. Ben sırf polis babamın hatırana size bir şey demiyorum. Gidiyordum yolu kestiler ağabey. Bayram arefesinde yapmayın.

Sen benim ehliyetime el koyma, ben onunla ekmek yiyorum. Ben polis çocuğuyum abi, 100 metre ileride evim.

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Ben çok büyük ceza yesem de arabanın camlarını, lambalarını kapatacağım. Sen bana niye 1500 TL ceza yazdın ya, benim şurada 100 metre ileride evim. Ne yaptım ben kırmızı ışıkta mı geçtim? 9. kata koltuk çıkarıyorum o parayı kazanmak için" dedi.

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Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aracı ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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