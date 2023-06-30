TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı

İHA’nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu Derince geçişi Kuruçeşme Açık Tüneller Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 81 AB 390 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı. Çapmanın şiddetiyle takla atan otomobil, tünelin beton ayağına çarparak ters vaziyette durabildi. Sürücü S.Ö. ise otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü S.Ö.’nün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kazalı otomobili çekici marifetiyle yoldan kaldırdı. O esnada polis ekipleri, güvenli geçişlerin sağlanması adında yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Kazalı otomobilin çekilmesiyle trafik yeninden normal akışına döndü.

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