Polisten kaçan alkollü TIR sürücüsü kendini araca kilitledi

Uşak’ta kentin farklı noktalarında otomobillere çarparak kaçan alkollü TIR sürücüsü, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle gözaltına alındı. Alkollü sürücüye yaklaşık 15 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine de 8 ay el konuldu.

Polisten kaçan alkollü TIR sürücüsü kendini araca kilitledi

Edinilen bilgilere göre Uşak’ta TIR’ın kentte farklı noktalarda araçlara çarparak kaçtığı, kırmızı ışıklarda da yüksek hızda geçerek trafiği riske attığı ihbarı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.

Yol üzerindeki araçlara çarparak ilerleyen TIR, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yaşanılan kovalamaca sonucunda kaçacak yeri kalmayan TIR sürücüsü, Uşak - Denizli kara yolu üzerinde kendisini tıra kilitledi.

Ekiplerin konuşması sonrasında TIR’dan inmeyen sürücü, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmak amaçlı yaptıkları müdahale sonrasında araçtan inerek teslim oldu.

Yapılan alkol kontrolünde 1.34 promil alkolü çıkan sürücü ekiplerce gözaltına alınırken ehliyetine de 8 ay el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca yüksek alkol nedeniyle kendisini kaybeden sürücü, kendisini çeken muhabirlere de hakaretlerde bulundu. (İHA)

aw923429-01.jpg

aw923429-02.jpg

aw923429-03.jpg

aw923429-04.jpg

aw923429-05.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Burdur'da trafik kazasının ardından tarafların yakınları birbirine girdi Yaşam
Burdur'da trafik kazasının ardından tarafların yakınları birbirine girdi
İran'da toz fırtınası: 764 kişiyi hastanelik oldu Dünya
İran'da toz fırtınası: 764 kişiyi hastanelik oldu
İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı teklif Spor
İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı teklif
Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı Spor
Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı
Putin, Wagner askerlerine 2 seçenek sundu. Rus ordusu ya da Belarus Dünya
Putin, Wagner askerlerine 2 seçenek sundu. Rus ordusu ya da Belarus
Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti Yaşam
Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti