Alkollü sürücüden kendisini görüntüleyen gazeteciye tehdit ve küfür

Trafiğe alkollü çıkan sürücü kendisini görüntüleyen gazeteciye tehdit ve küfür savurdu.

KAYNAK: İHA
Alkollü sürücüden kendisini görüntüleyen gazeteciye tehdit ve küfür

Kocaeli’de trafiğe 1,27 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. O anlar kameralara yansırken alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

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Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bu bölgede çalışma yürüten trafik polisleri, durdurdukları hafif ticari aracın sürücüsü Aziz V.’ye alkolmetre üfletti.

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1,27 promil alkollü çıkan sürücü ceza kesilirken, işlem yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.

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Aziz V., "Çekmesin yoksa saldıracağım" gibi tehditler ve küfürler savurdu. Alkollü sürücü daha sonra bölgeye gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

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