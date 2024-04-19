Alkollü sürücüden trafik polislerine: Siz trafik polisisiniz, beni gözaltına alamazsınız

Kaza sırasında trafik ekipleriyle tartışan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde, Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.C. yönetimindeki 41 APU 741 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yerine gelen polis ekipleriyle tartıştı ve gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.