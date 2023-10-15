Alkollü sürücünün çarptığı liseli İklim ve Emre toprağa verildi

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Arıkan yönetimindeki KB-362-P Hollanda plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez ve Emre Çakıl'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki genç metrelerce savrulurken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dönmez ve Çakıl'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis kaçan sürücünün peşine düştü. Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafede park halinde bulundu.



2.25 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan, emniyete götürüldü. İfadesinde yolun karşısına geçmek isteyen gençleri görmediğini, otomobili durduramadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Arıkan, 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRİSTMİŞ



Kazada arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Emre Çakıl'ın 2 yıl önce Çevre Günü nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye girdiği ve para ödülünü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın elinden aldığı ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden lise öğrencilerinden Emre Çakıl, Denizli'de, İklim Göksu Dönmez ise Uşak'ta toprağa verildi.