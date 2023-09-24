Alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden birinin 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde, Harun U. idaresindeki 57 DU 437 plakalı otomobil, Süleyman D. idaresindeki 78 BV 399 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Süleyman D. ve yanında yolcu olarak bulunan Nurullah T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıldıkları araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken yapılan kontrollerde 57 DU 437 plakalı otomobil sürücüsünün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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