Alkollü ve ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

İHA’nın haberine göre, kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametine seyir halindeki Mahmut Avşar’ın kullandığı 06 DOZ 58 plakalı otomobil, trafik lambalarında bekleyen Tahsin Arslan’ın kullandığı 07 JB 464 plakalı araca çarptı. Olay nedeni ile bölgede 5 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından Manavgat-Antalya yolu bir süre araç trafiğine kapanırken, sürücülerden Mahmut Avşar’ın alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Mahmut Avşar’a alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 20 bin 444 TL para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil yediemin otoparkına çekildi.