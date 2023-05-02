Alkollü ve ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücülerin trafik ekiplerine kazayı anlatması sırasında alkollü sürücü diğer sürücülerin üzerine yürümeye çalıştı. Sürücü, olaya müdahale etmek isteyen polis memurunu da eliyle itti.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

İHA’nın haberine göre, kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametine seyir halindeki Mahmut Avşar’ın kullandığı 06 DOZ 58 plakalı otomobil, trafik lambalarında bekleyen Tahsin Arslan’ın kullandığı 07 JB 464 plakalı araca çarptı. Olay nedeni ile bölgede 5 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından Manavgat-Antalya yolu bir süre araç trafiğine kapanırken, sürücülerden Mahmut Avşar’ın alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Mahmut Avşar’a alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 20 bin 444 TL para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil yediemin otoparkına çekildi.

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