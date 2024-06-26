"Allah" denince şahlanan at beğeni topladı

Kaynak: İHA
"Allah" denince şahlanan at beğeni topladı

Bolu'da "Allah" denilince şaha kalkan at, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Atın sahibi Bülent Temel, atını herhangi bir acı vermeden eğittiğini belirtti.

Bolu'da yaşayan Bülent Temel, atına "Allah" kelimesini duyduğunda şaha kalkması için eğitim verdi ve bu ilginç eğitim yöntemi sosyal medyada büyük ilgi topladı. Atın şaha kalktığı anların videosu kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve izleyenleri hayran bıraktı.

Bülent Temel, atını eğitirken geleneksel yöntemlerden uzak durduğunu belirterek, "Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. Allah kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar" dedi.

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