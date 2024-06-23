Allah'ın evine klima taktılar. Hacılar ölmüş kimin umurunda Suud Prensi rahat etsin yeter

Her ne kadar Suudi yetkililer henüz net rakamı açıklamamış olsa da bu seneki hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye akın eden 1.000'den fazla hacı, şiddetli sıcaklardan dolayı öldü.

Anadolu Ajansı 18 Haziran’da geçtiği haberde 23 Türk hacının vefat ettiği duyurdu

Bu seneki hac mevsiminde özellikle Mısır vatandaşları arasında çok sayıda ölüm gerçekleşti. Mısırlı yetkililerin bildirdiğine göre 658 Mısır vatandaşı vefat etti.

Pazartesi günü sıcaklıkların 55 dereceye ulaştığı Mekke'de Suudi Prensi'nin Kabe ziyareti sırasında Allah'ın Evi'ne klima takılması Müslümanlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Artan tepkiler üzerine Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi, Prensin ziyareti sırasında hissedilen sıcaklığın 58 dereceyi bulduğunu ve bunun insan sağlığını tehdit ettiğini açıklayarak durumu "insani" olarak yorumladı.

Özellikle Mısır kamuoyu onca hacının ölmesine kılını bile kıpırdatmayan Suudi Krallığı'nın Prensleri için Kabe'ye klima takmasını sert sözlerle eleştirdiler.