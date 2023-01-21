Allegri birlik ve beraberlik mesajı verdi: Taraftardan destek istedi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, adı mali yolsuzluk soruşturmasında geçen kulübün aldığı 15 puan silme cezası karşısında takım olarak sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.



''SAHAYA ODAKLANMALIYIZ''

Ligin 19. haftasında yarın Atalanta'ı konuk edecek Juventus'un teknik direktörü, söz konusu karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.



Allegri, kulübün mali yolsuzluk soruşturmasına karışması sebebiyle dün İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 maçlık puan silme cezasına değinerek, "Dünkü 15 puanlık cezanın ardından hepimiz birbirimize daha da birlik olmalıyız ve düşük bir profille çalışmalarımızı sürdürmeli ve sadece sahayı düşünmeliyiz." dedi.

''YASAL SÜREÇ KULÜBÜ İLGİLENDİRİYOR''

İtalyan çalıştırıcı, kendileri açısından değişen çok bir şey olmadığını belirterek, "Mevcut puan durumuna göre 22 puanımız var. Puanlar almalıyız ve her seferinde adım adım maçlarımızı kazanmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Ligde önümüzde 60 puan var.

Yasal süreç kulübü ilgilendiriyor. Yeni puan durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, önümüzdeki bütün maçlardan en iyi sonucu almalıyız. Biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Esas sonucu 2 ay sonra göreceğiz ve o zaman pişmanlık duymamalıyız." diye konuştu.



BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEK

Deneyimli teknik adam, gün içinde kulüp başkanı Gianluca Ferrero ile bu konu hakkında bir görüşme yapacaklarının bilgisini de verdi.



Massimiliano Allegri, Atalanta maçı konusunda ise "Yarınki maç önemli, sezonun ilk yarısını en iyi şekilde kapatmalıyız." ifadelerini kullandı.



TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ

Allegri, Atalanta'nın çok iyi oynayan bir takım olduğunu ve fizik açıdan son derece iyi bir durumda bulunduğunu dile getirirken, bu maçta taraftarlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise FIGC'in verdiği 15 puan silme cezasına dair gerekçeli kararın duyurulmasının ardından itiraz edileceği bildirildi.



Öte yandan, kulüp avukatlarının bu cezayı adil bulmadığı da basına yansıdı.



Juventus'a verilen 15 puan silme cezası sonrasında kulübün 22 puanla 10. sıraya gerilemesi bekleniyor.