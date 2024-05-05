Galatasaray'dan gövde gösterisi. Dursun Özbek'ten flaş mesaj

Galatasaray'ın, Sivasspor maçı adeta şampiyonluk kutlamalarının provası şeklinde geçti.

Karşılaşma öncesi erkek sutopu takımı kupayla tur attı, devre arasında da Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Fubol Takımı sahne aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve son haftasına lider giren Galatasaray, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu.

RAMS Park Stadı'nı tıka basa dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Başkan Dursun Özbek de sahaya indi, taraftarlara seslendi: "Tüm Galatasaraylıları bayraklarını hazırlayıp, gelecek şampiyonluklar için kutlamalara hazır olmaya davet ediyorum!"