Alman asıllı otomobil devi iflas etti

motor1.com'un haberine göre; 2015'te Çinli bir şirket tarafından satın alınan marka, kötü finansal koşullar nedeniyle satış yapamadı.

Borgward, Alman asıllı bir otomobil üreticisi. Alman şirket uzun bir süre hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra iflas etmiş ve 2015 yılında Çinli başka bir şirket tarafından satın alınmıştı. BAIC Group tarafından satın alınan markanın Bremen’de bir tesis açması da planlanıyordu.

Borgward, BX3, BX5, BX6 ve BX7 gibi modellerin yanı sıra BX7’nin elektrikli bir versiyonunu da Çin pazarında tüketicilerle buluşturmuştu. Borgward’ın satışları geçen sene Çin’de pazarında sadece 3.600 adetle sınırlı kaldı. Ancak marka 2019 yılında, Çinli BAIC Group’un satın almasından sonraki her yüksek satış adedini yakalamıştı.

2019 yılında 55.000 adet araç satan Alman menşeili Çin marka geçtiğimiz günlerde iflasını açıkladı ve kalan varlıklarını satışa çıkarmak için mahkemeden onay almayı bekliyor. 564 milyon dolarlık bir zarar açıklayan şirket yeniden otomotiv sektöründe boy gösterecek mi merak konusu.