Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı

Alman Bakanlık tarafından fonlanan yabancı STK’lar ve CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin birlikte Esenyurt’ta sığınmacılar için entegrasyon çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ / ÖZEL HABER

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Esenyurt, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2022 verilerine göre 1 milyon 127 bin 489 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Adını sık sık silahlı çatışma, taciz, hırsızlık gibi suç olaylarıyla duyduğumuz Esenyurt, yabancıların en çok tercih ettiği İstanbul ilçesi olarak değerlendiriliyor.

Yabancıların yoğun olduğu Esenyurt’ta, BMZ Bengo fonu ile CHP’li Esenyurt Belediyesi, Save The Children Türkiye (Çocukları Koruyun), INOGAR ortaklığında bir entegrasyon çalışması yürütüldüğü ortaya çıktı.

INOGAR, “Esenyurt’ta Geçim Kaynaklarını Artırma Projesi” ismiyle duyurduğu entegrasyon faaliyetinin amacını şu şekilde açıklıyor:

Esenyurt’ta Geçim Kaynaklarını Artırma Projesi “BMZ Bengo fonu ile Esenyurt Belediyesi, Save the Children Türkiye, INOGAR ortaklığında, 2022-2024 yılları arasında yürütülecektir. Proje, “koruma ve geçim hizmetleri yoluyla Esenyurt’ta yaşayan, 15-35 yaş arasındaki mülteci ve ev sahibi gençlerin sosyo-ekonomik katılımını güçlendirmeyi” amaçlamaktadır. Bu doğrultuda:

1) Koruma ve psikososyal destek hizmetlerinin sunulması,

2) Geçim kaynaklarını artırmak üzere istihdamla ilgili bilgi ve becerileri artırılması,

3) Yarışmalar sonucu iş planlarının desteklenmesi,

4) Gençlerin önderliğinde iki kooperatifin kurulması hedeflenmektedir.

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ALMAN BAKANLIK TARAFINDAN FONLANAN STK’LARIN ENTEGRASYON FAALİYETİ

Türkiye’yi, ‘Avrupa’nın güvenliğini sağlamak adına’ göçmen tampon bölgesi haline getirmeye çalışan Avrupa Birliği’nin üye ülkesi Almanya’nın Esenyurt’taki bu entegrasyon çalışmasını fonladığı görüldü.

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Türkiye’de beşinci kol faaliyetlerine daha da yoğunluk veren ve yabancı devletler tarafından fonlanan STK’ların bu projeyi yürütmesi ise gözlerden kaçmadı.

Projede ismi geçen kurumları araştırdığımızda karşımıza yine Alman Devleti tarafından fonlanan STK’lar çıktı.

BMZ, isimli kurum, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği Bakanlığı ve Bengo da Alman sivil toplum kuruluşlarını destekleyen bir danışma merkezi.

Bengo, 30 yılı aşkın bir süredir Alman sivil toplum kuruluşlarını (STK'ları) Küresel Güney ülkelerindeki kalkınma projesi çalışmalarına ilişkin sorular için bir danışma merkezi olarak destekliyor.

Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Engagement Global tarafından yönetilen çalışmaları desteklemek için STK'lara fon sağlıyor.

Özetle, Bengo, Kalkınma İşbirliğinde Özel Kuruluşlar İçin Tavsiye ve Proje Finansmanı olarak faaliyet yürütüyor.

Bu faaliyetlerini ise dünyanın en çok sığınmacı ve kaçak barındıran ülkesi olan Türkiye’de devam ettirirken Esenyurt Belediyesi ile de işbirliği yapması dikkat çekti.

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