Alman basını soluğu Kuntz'da aldı. Gidişi ülkede gündem oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Alınan sonuç ve oynanan futbol bakımından iyice gözden düşen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yollar ayrıldı.

2021 Eylül’de göreve başlayan 60 yaşındaki teknik adamın A Milli Takım ile sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecekti.

Stefan Kuntz yönetiminde 20 maça çıkan Ay Yıldızlı ekip, 12 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı.

Öte yandan ülke basını da bu haberle çalkalandı.

Alman basınından Express.de'nin haberine göre; Türk Milli Takımı'ndan ayrılan Kuntz, Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği ifade edildi.

Bir diğer haber sitesi olan Fussballtransfers'de ise; Kuntz'ın gidişi Alman Milli Takımı için önünü açacağını bildirdi.