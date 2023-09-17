Alman basını soluğu Kuntz'da aldı. Gidişi ülkede gündem oldu

Stefan Kuntz'ın Milli Takım'dan gönderilmesinin ardından Alman basını, 60 yaşındaki teknik adamı konuşuyor.

Alman basını soluğu Kuntz'da aldı. Gidişi ülkede gündem oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Alınan sonuç ve oynanan futbol bakımından iyice gözden düşen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yollar ayrıldı.

2021 Eylül’de göreve başlayan 60 yaşındaki teknik adamın A Milli Takım ile sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecekti.

Stefan Kuntz yönetiminde 20 maça çıkan Ay Yıldızlı ekip, 12 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı.

Öte yandan ülke basını da bu haberle çalkalandı.

Alman basınından Express.de'nin haberine göre; Türk Milli Takımı'ndan ayrılan Kuntz, Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği ifade edildi.

Bir diğer haber sitesi olan Fussballtransfers'de ise; Kuntz'ın gidişi Alman Milli Takımı için önünü açacağını bildirdi.

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