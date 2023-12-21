Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma

Almanya’da Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller partilerinden oluşan koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası üzerinde anlaşmaya vardı. Hükümetin anlaşma sağladığı yasanın ocak ayında federal meclise gelmesi bekleniyor.
Tasarının mecliste yasalaşması durumunda Almanya’da yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açacak.
TASARIDA YER ALAN BAZI MADDELER ŞÖYLE:
- Vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.
- Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.
- Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.
- Çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.