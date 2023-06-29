Alman kaynaklar AB-Türkiye ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu

Almanya hükümet kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrasında Berlin, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması için girişimde bulunacak.

Alman kaynaklar AB-Türkiye ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu

Brüksel'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakanlık kaynaklarına göre, zirvede liderlerin gündeminde ağırlıklı olarak Ukrayna ve göç konuları yer alacak.

Liderler ayrıca, AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs'ta çözüm çabalarını görüşecek.

Hükümete yakın kaynaklara göre, Almanya, zirvede Türkiye konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlatılmasını, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci'den, Türkiye ile işbirliği seçenekleri üzerinde yeni öneriler hazırlayarak, liderlere sunmalarını talep edecek. Türkiye ile ilişkilerin Almanya için önemli olduğunu dile getiren kaynaklar, özellikle ticaret, güvenlik ve göç politikaları ile genel jeostratejik durumda önemli bir partner olan Türkiye'nin öyle kalmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) seçimlerin ardından Kıbrıs meselesi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki sürecin yeniden canlandırılmasını bir fırsat olarak görürken, bu konunun Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde yer alacağını, AB'nin bu müzakereleri destekleyeceğini ifade etti.

Almanya'nın, Türkiye'deki seçimlerin ardından AB-Türkiye ilişkilerini yeniden gündeme getireceğini aktaran kaynaklar, ilgili tüm tarafların da bu konuda siyasi irade göstermeleri durumunda, ilişkileri canlandıracak adımların destekleneceğini kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye, İran, Irak ve Ermenistan gibi komşularıyla çok önemli bir bölgede yer aldığını anımsatan kaynaklar, bu nedenle Türkiye ile sadece ikili değil, AB tarafında da üst düzey ve yakın diyalog içinde olmanın gerekli olacağını vurguladı.

(AA)

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