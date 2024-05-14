Rahmi Koç dayanamadı. Kararından döndü

Trendyol Süper Lig’de adım adım sona gelinirken sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe’de camia büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

GÖZLER YAKLAŞAN SEÇİMLERE ÇEVRİLDİ

Sivasspor ve Konyaspor beraberlikleri ile ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerin şampiyonluktan yana umudu kalmadı.

Bu sezon için defteri kapatan Fenerbahçe’de gündem Haziran ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine çevrildi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU

Fenerbahçe başkanı Ali Koç aday olacağını duyurdu. Ali Koç’un hamlesi üzerine Sadettin Saran yarıştan çekilirken eski başkan Aziz Yıldırım yeniden aday oldu.

Daha önce aday olmayacağını dillendiren Ali Koç’un bu kararında Rahmi Koç’un etkili olduğu iddia edilmişti.

"BIRAKMASINI İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Divan Kurulu’nda söz alan Bekir Okan Rahmi Koç ile Miami’de yaptığı görüşmeyi anlatarak, "Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç burada bana ‘Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz” demişti.

İKNA OLDU

Rahmi Koç’un bu tutumundan aylar geçtikten sonra Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklaması Ali Koç’un babasını bir dönem daha başkanlık yapması için ikna ettiği yönünde değerlendirildi.