Alman milli Mesut Özil şimdi de bozkurt oldu

Mesut Özil, gurbetçi ailenin Almanya'da doğan çocuğuydu.

Futbolcu oldu. Schalke, Werder Bremen derken Real Madrid'e transfer olarak dünya çapında tanındı. Arsenal'de de yıllarca forma giydi.

Ama Türk Milli Takımı'nı tercih etmedi Mesut Özil. Alman vatandaşı olarak Alman Milli Takımı'nda 91 maçta forma giydi.

Arsenal'den gönderilince aklına Türkiye geldi. Zaten Alman Milli Takımı'nın kapısı da kendisine kapanmıştı.

Fenerbahçe'de başarısız geçen 2 sezonun ardından kısa süre de Başakşehir'de oynadı.

Artık genellikle Türkiye'de yaşıyor Mesut Özil.

Türk Milli Takımı'nı seçmedi ama milliyetçiliğini göstermek istiyor her fırsatta.

Hatta öyle ki; şimdi de bozkurt oldu.

Şu sıralarda Çeşme'de. Alaçatı'da. Hem tatil yapıyor, hem de kişisel antrenörüyle vücut çalışıyor.

Yeni dövmelerini de antrenörü sosyal medya hesabından paylaşım yapınca ortaya çıktı.

Sol kolunun tamamında aslan dövmesi bulunan Özil göğsünün üstüne MHP'lilerle özdeşleşmiş üç hilalli bozkurt dövmesi yaptırdığı görüldü.