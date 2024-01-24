Alman Ordusu işe almak için Türk asker arıyor. 'Bize katılın' diyerek Türkçe afiş astılar

Alman ordusu Kovid-19 salgınından bu yana devam eden nitelikli askeri personeli açığını gidermek için, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vasıflı asker almayı planlıyor. Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor.

Orduya çağırmak için hazırlanan afişlerde Türkçe "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması istendi.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Afişlerde yer alan ve başvuru için ziyaret edilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu bulunuyor.

Başvuru sayfasında, yeterli görülen ve bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği aktarılıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından itibaren orduya katılmak için başvuranların sayısında azalma olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını açıklamıştı.

ÇALIŞMALAR 2018’DE BAŞLADI

2018 yılında Almanya eski Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada, kalifiye eleman eksikliğinin yaşandığı bir dönemde, Alman ordusunun nitelikli eleman bulması amacıyla bütün seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Zorn, açıklamasının devamında, AB üyesi ülke vatandaşlarının Alman ordusunda özel görevlere getirilmesi seçeneğinin de masada olduğunu belirtirken, "Burada, doktorlar veya bilişim uzmanlarından söz ediyoruz" diye konuştu.

Alman medya grubu Funke, Alman hükümetinin konuyu AB ülkeleri ile görüştüğünü belirterek, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin buna temkinli yaklaştığını açıkladı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan anlaşmalarda Alman ordusunun askerlerinin Alman olması şartı getirilmiş olmasına rağmen, şuan Alman ordusunda 900’den fazla yabancı ülke vatandaşı sivil olarak istihdam ediliyor.

TRUMP ALMANYA'YI UYARMIŞTI

NATO’ya üye ülkeler arasında yapılan anlaşmaya göre, ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini bulmasını isteniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Almanya’yı hedef alarak, savunma giderlerini NATO taahhütleri kapsamında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek" diyerek uyarmıştı.

AVRUPA ORDUSU FİKRİ

Kasım 2018 tarihinde Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron tarafından bir Avrupa ordusu kurulması fikrini ifade etmesi ve Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşma ile buna destek vermesi dikkat çekmişti.