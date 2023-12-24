Alman polisi akıl hastası bir Türkü ailesinin gözü önünde infaz etti. Adam polise 'hastayım' diyerek kendini ihbar etmişti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Alman polisi akıl hastası bir Türkü ailesinin gözü önünde infaz etti. Adam polise 'hastayım' diyerek kendini ihbar etmişti
Almanya’da 49 yaşındaki akıl hastası bir Türk vatandaşı, Alman polisleri tarafından ailesinin gözü önünde 4 kurşunla vurularak öldürüldü.

Almanya’nın Mannheim şehrinde gerçekleşen olayda, akıl hastası olduğu iddia edilen 49 yaşındaki bir Türk vatandaşı, iddiaya göre Alman polisini arayarak kendisini hastayım diyerek ihbar etti.

TÜRK VATANDAŞI AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE 4 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜLER

İddiaya göre olay yerine gelen Alman polisleri, sokak ortasında akıl hastası olduğu iddia edilen Türk vatandaşla konuşmaya başladı. Türk vatandaşı, elindeki bıçakla polisleri üzerine doğru yürümeye başlayınca, Alman polisleri Türk vatandaşın vücuduna doğru nişan alarak ailesinin gözü önünde 4 kurşunla vurarak öldürdü.

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ALMAN POLİSLERİ OLAYI GİZLİYOR İDDİASI

Alman polisleri iddiaya göre yaşanılan bu olayı gizlemeye devam ediyor. Ancak olay yerinde bulunan bir kişi, yaşanılan olayı saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Alman hükümetinin ve Türkiye’nin alacağı tutum ise merak ediliyor.

2015’TE DE 16 YAŞINDAKİ BİR TÜRK ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bu Alman polislerinin ilk vukuatı değil. 2015 Tarihinde Almanya’nın Hannover şehrinde de 16 yaşındaki engelli bir Türk çocuğu yatağında annesinin gözü önünde Alman polisleri tarafından öldürülmüştü.

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