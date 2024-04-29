Tekirdağ’da araç sayısı 330 bin 860’a yükseldi

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da araç sayısı 330 bin 860’a yükseldi
2024 yılı Mart ayı sonunda Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 330 bin 860'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında Tekirdağ'da 9 bin 296 adet taşıtın devri gerçekleşti. Bu devir işlemlerinin yüzde 65,5'ini otomobiller oluştururken, kamyonet yüzde 14,8, motosiklet yüzde 9,2 ve traktör yüzde 4,1'lik paylarla sıralandı. Kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar ise devirlerin yüzde 6,4'ünü oluşturdu.

Tekirdağ'da 2024 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 754, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 25 bin 707 adet artarak 330 bin 860 adet oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde toplam motorlu kara taşıtı sayısı 29 milyon 367 bin 254 olarak kaydedildi. Buna göre, Tekirdağ'daki motorlu kara taşıtları Türkiye genelindeki toplamın yüzde 1,1'ine denk geliyor.

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