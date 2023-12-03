Alman sahil güvenliği Ege Denizi'nde Türk balıkçıyı taciz etti. "Yunan'dan bıktık bir Almanlar eksikti"

Aydın’ın Didim ilçesinde balık avlamak üzere Ege Denizine açılan balıkçı Semih Ataman’a Alman Sahil Güvenlik ekipleri tacizde bulundu.

Daha önce defalarca Yunan sahil Güvenlik Ekiplerinin tacizine uğrayan Türk Balıkçılar, ilk defa Alman sahil güvenlik ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyip o anları kayda aldı.

“ALMANLARA NE OLUYOR”

İlk defa karşılarında Alman Sahil Güvenlik ekiplerini gören Türk Balıkçılar gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Semih Ataman, Alman ekiplerin kendilerini taciz etmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Gördüğünüz gibi tacize geliyor bizi..Tamam bu Yunan’ı anladık. Bu Almanlara ne oluyor ben bunu anlamadım yani. Geldiler yine.. Neymiş sınır koruma muhafızlarıymış.. Sen kendi ülkene git ülkene..”

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ

Kaptan tacizin ardından Türk yetkilileri aradı. Kısa bir süre sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı. Ekipler Türk balıkçıya anons ile seslenerek, “Burada faaliyetine devam edebilirsin” dedi.

Balıkçı o anları da kayıt altına alarak Türk yetkililerine “Sağ olsun komutanım Allah razı olsun” dedi.

"YUNAN'DAN BIKTIK BİR ALMANLAR EKSİKTİ.."

Konu hakkında konuşan balıkçı, “Aslanlar olmasa vallahi bizi harciyim diye çıkacaklar burada.. Yunan’dan bıktık, bi Almanlar eksikti..” Türk yetkililerin olay yerine gelip müdahale etmesinin ardından Almanlar Yunan sularına geri döndü.