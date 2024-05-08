Ankara'da park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi

Kaynak: DHA
Ankara'da park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi
Ankara’da sokakta park halinde duran 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesildi.

Aydınlıkevler Mahallesi Duygulu Sokak ve Eğilmez Sokak'ta meydana gelen olayda, Park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi. Sabah araçlarının başına gelen vatandaşlar, bazı otomobillerin 4 lastiği birden bazılarının 2'şer lastiklerinin kesildiğini görerek polis ekiplerinde şikayette buldu.

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Park halindeki araçları kaldırmak için olay yerine çok sayıda çekici çağrıldı. 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatan polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

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