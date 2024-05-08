Iğdır'da uyuşturucu operasyon



Operasyona dair aktarılan bilgilere bilgiye göre Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile 3 şüpheli şahıs takibe alındı.

Bu kapsamda yapılan denetimler sonucunda 3 şahsa suçüstü yapıldı. Şüpheli şahısların üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araç gereçleri ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolleri ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adliye çıkarılan şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.