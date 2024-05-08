Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye meydan okudu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da, maçın hazırlıkları Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde aralıksız devam ediyor.

"BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Teknik Direktör Burak Yılmaz; "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var. Ama ne geçen haftaki kaybettiği puan, ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendirmiyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden biz kesinlikle korkmadan, ayaklarımızı yere basarak Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz. Oldukları yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri istikametinde kazanmaya gideceğiz. Korkmadan, cesaretli olacağız. Sonucunda 3 ihtimalli bir oyun. Ama biz kazanmak için bütün planımızı yapıyoruz. Kimseden bir çekincemiz yok. Bu Fenerbahçe değil Galatasaray, Beşiktaş olsaydı yine biz kazanmaya gidecektik. Bu yüzden kimin şampiyon olduğu değil Kayserispor'un maçı kazanmasının önemli olduğu haftalar içerisindeyiz. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Bizlerin yönetimimize, onların bize bir sözü var. İnşallah önce biz bu sözü tutacağız, sonra da onların gereğini yapacağını düşünüyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.