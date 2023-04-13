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Alman Savunma Bakanı Pistorius, Fransız lider Macron'un açıklamalarını eleştirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD'ye yönelik eleştirilerini "talihsiz" bulduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:07
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Alman Savunma Bakanı, Fransız lider Macron'un açıklamalarını eleştirdi

Alman Savunma Bakanı Pistorius, Fransız lider Macron'un açıklamalarını eleştirdi
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Alman yayın kuruluşu ZDF'ye açıklamada bulunan Pistorius, Macron'un açıklamalarının aksine uluslararası güvenlik konularında Avrupalı müttefikler ile ABD arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulundu

Pistorius, birliğe zarar verebilecek açıklamalara karşı uyararak "Bu açıklamaları talihsiz buldum ancak Elysee Sarayı'nın da kendisini bir ölçüde düzelttiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), dış politikada sesini duyurabilmesi gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Ama aynı zamanda müttefikimiz ABD ile koordinasyon içerisinde kendi pozisyonumuzu bulabilmeliyiz. Şu anda çeşitli pozisyonlara ya da çeşitli pozisyonlar arasında ayrıştırıcı engeller koyulmasına izin vermenin bize hiçbir faydası yoktur. Nihayetinde bu sadece Çin'in dış politikasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin, AB'nin "stratejik özerkliğine" uygun hareket etmesi ve AB'yi, Tayvan konusunda ABD ile Çin arasında herhangi bir çatışmanın içine çekmekten kaçınması gerektiğini söylemişti.

 

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