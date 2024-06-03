Alman turist güneş kreminin 29 Euro olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Almanya'da sadece 5 Euro

Türkiye’de tatil yapan turistler, güneş kremi fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyor. Almanya'da 5 euroya (yaklaşık 175 TL) satılan bir güneş kreminin, Antalya'da 29 euroya (yaklaşık 1015 TL) satılması, fiyat farkının 5 katına ulaştığını gösterdi. Bu durum, Türkiye'deki güneş kremi fiyatlarının Avrupa'ya kıyasla oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Antalya'ya gelen birkaç turist, yüksek fiyatlar nedeniyle güneş kremlerini Almanya'dan veya kendi ülkelerinden getirerek kullanmayı tercih etmeye başladı. Tatilciler, Türkiye'deki fiyatların kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumun bütçelerini zorladığını söyledi.

"BİZİM ÜLKEMİZDE NORMAL"

Son olarak Antalya’da bir turist ve satıcı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Güneş kremi almak için bir mağazaya uğrayan turist, krem fiyatın pahalılığından şikayet etti.

Satıcı, ise şikayeti "Bizim ülkemizde bu fiyatlar normal" diyerek savundu. Öte yandan satıcı, durumun döviz kuru, vergiler ve nakliye masraflarından kaynaklandığını belirtti.