Alman ve İngiliz savaş uçakları ile Rus uçakları karşı karşıya geldi

Almanya Hava Kuvvetleri, üç Rus savaş uçağının, İngiliz Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle Baltık Denizi semalarında engellendiğini duyurdu.

Alman ve İngiliz savaş uçakları ile Rus uçakları karşı karşıya geldi

DHA'nın haberine göre; Almanya Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Keşif uçakları engellendi. Alman ve İngiliz Eurofighter uçakları üç askeri uçağın tespit edilmesi sonucu harekete geçti. Rusya'ya ait iki Su-27 Flanker ve bir IL-20 Baltık Denizi üstünde uluslararası hava sahasında transponder sinyali olmadan uçmuştur” denildi.

Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihazdır.

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