Alman ve İngiliz savaş uçakları ile Rus uçakları karşı karşıya geldi

DHA'nın haberine göre; Almanya Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Keşif uçakları engellendi. Alman ve İngiliz Eurofighter uçakları üç askeri uçağın tespit edilmesi sonucu harekete geçti. Rusya'ya ait iki Su-27 Flanker ve bir IL-20 Baltık Denizi üstünde uluslararası hava sahasında transponder sinyali olmadan uçmuştur” denildi.



Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihazdır.