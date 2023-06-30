Almanlar Kuntz'u persona non grata ilan etti

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Alman Milli Takımı'nın başına Stefan Kuntz'un getirileceği yönündeki söylentilere Alman futbolsever rest çekti.

Spor Bilgi Servisi (SID) tarafından yapılan ve 5.000 katılımcının katıldığı ankette futbolseverler Stefan Kuntz'a büyük bir çoğunlukla hayır dedi.

Ankete katılanların yüzde

69,1'i Jürgen Klopp'un milli takımın başına getirilmesini istedi.

Diğer adaylar Julian Nagelsmann yüzde 11.7, Stefan Kuntz yüzde 9.4, Ralf Rangnick ise yüzde 4.2 oy aldı.

* Persona non grata: Latince bir deyiş olan Persona non grata; yabancı bir kişinin vatandaşı olmadığı bir ülkeye girişinin yasaklanması veya o ülkeden sınır dışı edilmesi anlamına gelir. Türkçe karşılığı "istenmeyen kişi"dir.