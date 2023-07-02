Bayram Tatili sonrası ortaya çıkan çöp dağlarını Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheusu Sedat Kaya Bayram Tatili sonrası ortaya çıkan çöp dağlarını yazdı.

Bayram Tatili sonrası ortaya çıkan çöp dağlarını Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

NERELERDESİNİZ BOK BÖCEKLERİ?

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Olympos antik Yunanca "ulu dağ" demek.

Tanrıların dağı.

Mitolojiye göre 12 Tanrı bu dağda yaşadı.

Hep kutsal sayıldı.

Ege ve Akdeniz kıyılarında birçok Olympos dağı var.

Bunlardan biri de Antalya'da.

Kurban Bayramı tatilinde Antalya'da Olympos dağı doldu taştı.

Hani "iğne atsan yere düşmez" denildiği gibi.

Tatil bitti, insanlar döndü, geride çöp dağları kaldı.

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Her yer çöp.

Çocuk bezinden, boklu iç çamaşırına kadar her şeyi atmışlar.

Ormanların içi, deniz kıyıları, dere yatakları her yer çöplük.

Belediye çöp arabaları günde 6 tur yapıyor, çöpleri bitiremiyor.

Bu görüntüler sadece Olympos'tan değil, Türkiye'nin her yerinden.

Tatilcilerin gittiği her yer pislik içinde.

Datça da.

Pis bir milletiz.

Vatanını çok sevdiğini söyleyen ama vatanını çöplük gibi kullanan bir milletiz.

"Temizlik imandan gelir" deyip, konakladığı yeri çöplüğe çeviren bir milletiz.

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Dikkat edin, doğada yaşayan hayvanlar pislediği yerin üstünü öter.

Biz hayvanlar kadar doğaya saygılı olmayan bir milletiz.

Eğitimsizliğin, kuralsızlığın ve denetimsizliğin sonucu bu.

Başta antik Mısır olmak üzere birçok eski uygarlıkta bok böcekleri “Scarabaeus" kutsaldır.

Gördüğümüzde tiksindiğimiz, bazılarımızın öldürmek istediğini bu böcekler aslında dünyamızı temizleyen çöpçülerdir.

Bir yerde bok böceği azsa, orada pislik ve kokuşma artar. Parazitler ve hastalıklar daha kolay yayılır.

Bok böcekleri azsa toprağın verimi düşer, bitkiler azotu gerektiği şekilde alamazlar.

Bok böcekleri olmazsa, dışkıyı bütün etçil hayvanların tüketeceği protein şekline çevirecek hayvan kalmaz.

Nerelerdesiniz bok böcekleri?

Gelin insanoğluna temizliği öğretin.

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