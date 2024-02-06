Almanların dev bankası yıl sonunda doların ne kadar olacağını açıkladı

Kaynak: bloomberght
Almanların dev bankası yıl sonunda doların ne kadar olacağını açıkladı
Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska Merkez Bankası’ndaki Başkan değişikliğinin ardından dolar kurunun hangi yönde etkileneceğine dair tahminlerini açıkladı.

Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişikliğinin bankanın politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı.

TCMB'den ek faiz artışının henüz baz senaryolarında olmadığını ifade eden Wietoska ortodoks yaklaşımın devam etmesini beklediklerini açıkladı.

hoo.jpg

250-500 BAZ PUANLIK ARTIŞ GELEBİLİR

Wietoska ayrıca, Merkez Bankası’nın enflasyonla savaşmaya devam edeceğini ve şayet enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık artışın gelebileceğini belirtti.

Fakat ek faiz artışının baz senaryoları olmadığını ifade eden Wietoska, “Bu noktada Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebilir, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmeler olabilir" dedi.

Ek faiz artışının enflasyon açısından güvence yaratabileceğini vurgulayan Wietoska "Merkez Bankası'nın faiz artışlarını masada tutması yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini tazeleyecektir" tahminlerinde bulundu.

Wietoska, Dolar/TL 'nin yıl sonunda 38'e doğru ilerleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Deutsche Bank, dün paylaştığı raporda Merkez Bankası'nda geçen hafta yaşanan başkan değişimi ve kalıcı yüksek enflasyonun 2024'te daha fazla faiz artışının önünü açabileceğini açıklamıştı.

dbmsk-001.jpg

İlgili Haberler
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Emeklilerin maaş fark ödemeleri başladı. Hangi emekli ne kadar fark alıyor?
Otomotiv sektörü yeni yıla yeni rekorla başladı.
Otomotiv sektörü yeni yıla yeni rekorla başladı.
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Son Haberler
Bursa’da motosiklet seyir halindeyken devrildi. 2 yaralı Gündem
Bursa’da motosiklet seyir halindeyken devrildi. 2 yaralı
Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü. Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı Siyaset
Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü. Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda büyük sürpriz. Liste dışı kaldı Spor
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda büyük sürpriz. Liste dışı kaldı
MİT ve emniyetten IŞİD’E dev operasyon. Sözde Horasan hücresine bağlı 10 terörist tutuklandı Gündem
MİT ve emniyetten IŞİD’E dev operasyon. Sözde Horasan hücresine bağlı 10 terörist tutuklandı
Neo Nazilerin Avrupa'daki varlığı Türklerin geleceğini nasıl etkileyecek. Alman başbakandan itiraf gibi açıklama Gündem
Neo Nazilerin Avrupa'daki varlığı Türklerin geleceğini nasıl etkileyecek. Alman başbakandan itiraf gibi açıklama
Galatasaray'ın itirazına VAR yetişti. Gol iptal oldu Spor
Galatasaray'ın itirazına VAR yetişti. Gol iptal oldu
6 Şubat depreminde kızını kaybeden ünlü oyuncu Orhan Aydın. ‘En büyük fay hattı AKP ve MHP’dir. Gündem
6 Şubat depreminde kızını kaybeden ünlü oyuncu Orhan Aydın. ‘En büyük fay hattı AKP ve MHP’dir.