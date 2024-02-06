Almanların dev bankası yıl sonunda doların ne kadar olacağını açıkladı

Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişikliğinin bankanın politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı.

TCMB'den ek faiz artışının henüz baz senaryolarında olmadığını ifade eden Wietoska ortodoks yaklaşımın devam etmesini beklediklerini açıkladı.

250-500 BAZ PUANLIK ARTIŞ GELEBİLİR

Wietoska ayrıca, Merkez Bankası’nın enflasyonla savaşmaya devam edeceğini ve şayet enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık artışın gelebileceğini belirtti.

Fakat ek faiz artışının baz senaryoları olmadığını ifade eden Wietoska, “Bu noktada Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebilir, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmeler olabilir" dedi.

Ek faiz artışının enflasyon açısından güvence yaratabileceğini vurgulayan Wietoska "Merkez Bankası'nın faiz artışlarını masada tutması yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini tazeleyecektir" tahminlerinde bulundu.

Wietoska, Dolar/TL 'nin yıl sonunda 38'e doğru ilerleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Deutsche Bank, dün paylaştığı raporda Merkez Bankası'nda geçen hafta yaşanan başkan değişimi ve kalıcı yüksek enflasyonun 2024'te daha fazla faiz artışının önünü açabileceğini açıklamıştı.