Otomotiv sektörü yeni yıla yeni rekorla başladı.

Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, ocakta otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artışla 2 milyar 779 milyon 940 bin dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin sektörler arasındaki payı ise yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Ocakta en fazla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış ve 1 milyar 171 milyon dolarla "tedarik endüstrisi" ürün grubunda yapıldı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACTI AZALDI

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracat Birliği'nden alınan bilgiye göre "Binek otomobil" ihracatı yüzde 13 azaldı. Kayıtlara 772 milyon 898 bin dolar olarak geçti. "Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 27 artışla 504 milyon 667 bin dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 61 yükselişle 160 milyon 712 bin dolar olurken "çekiciler" ihracatı da yüzde 10 düşüşle 139 milyon 897 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA EN BÜYÜK PAZAR

Otomotiv ihracatında ilk sırasında en büyük pazar Almanya oldu. 417 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

İngiltere'ye ihracat, 333 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi İngiltere böylece ikinci büyük pazar oldu. Bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Üçüncü büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 4 azalarak 272 milyon dolar oldu.

Geçen ay önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 31, Slovenya'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 19, Fas'a yüzde 39, Portekiz'e yüzde 41 ve Cezayir'e yüzde 424 ihracat artışı yaşandı.