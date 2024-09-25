Almanların dev bankasından dikkat çeken dolar tahmini

Frankfurt merkezli Alman bankacılık devi

Dünya devi banka Türkiye için dolar tahminini yükseltti

'ın Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, dolar ve enflasyonda öngörülerini paylaştı.

Türkiye için 2024’ün ilk dokuz aylık dönemini “Olumlu” olarak değerlendiren Onay, enflasyonda mayın ayında zirveyi gördükten sonra ağustosta yüzde 52 seviyesine gerilediğini bir dönem olduğunu değerlendirdi.

Onay'a göre büyüme tarafında yavaşlama görüldü, cari açıkta önemli bir miktarda gerileme oldu. Ülkelerin para birimleri arasından en yüksek getirinin TL'de olduğunu kaydeden Ekonomist Yiğit Onay hanehalkı ve kurumların TL'ye olan güvenin arttığını bunu da rezerv görünümünü desteklediğini söyledi.

YIL SONU DOLAR NE KADAR OLACAK?

2025 yılı sonu için enflasyonu yüzde 23 olarak gördüğünü ifade eden Yiğit Onay, bu yıl sonu için yüzde 47 seviyelerinde bir sonuç beklediklerini söyledi. Onay'a göre yıl sonu dolar tahmini ise 36 lira. Enflasyonu yüzde 20'lerin altına getirmek istikrarlı bir maliye politikası izlenmesini gerektiğini söyleyen Yiğit Onay büyüme tahmini olarak yüzde 3'ü öngördü.